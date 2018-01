Consórcio apresenta sistema de propulsão elétrica sem emissões de CO2

PARIS - O consórcio aeronáutico europeu EADS, proprietário da Airbus, apresentou nesta quarta-feira no Salão Internacional de Aeronáutica e Espaço de Le Bourget um novo conceito de propulsão elétrica com o qual se pretende eliminar as emissões de dióxido de carbono durante o voo.

O projeto, batizado de VoltAir, prevê que as baterias que utilizem essa tecnologia alimentem os motores elétricos supracondutores das novas aeronaves, que poderiam entrar em operação em duas décadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O EADS explicou em comunicado que na última década a capacidade do sistema de reserva de energia elétrica registrou "avanços espetaculares", estimulados pelo forte processo de investimentos no setor automobilístico, mas seus resultados atuais são ainda inferiores ao seu potencial.

O consórcio aeronáutico indicou que novos materiais com "propriedades promissoras" estão sendo testados para serem integrados nessas baterias de última geração, e que os cientistas consideram que nos próximos 20 anos, essas baterias podem conseguir uma densidade energética superior aos 1.000 Wh/kg.

As baterias VoltAir se integrariam em unidades substituíveis instaladas na fuselagem para facilitar a troca nos aeroportos, mediante um processo similar à carga e descarga dos contêineres de bagagem.

O EADS detalhou que os motores elétricos tradicionais são geralmente muito bons, com aproximadamente 98% de eficácia propulsora, mas não fornecem a densidade de potência necessária para missões aéreas de grande envergadura.

Por isso, apontou que a descoberta de supracondutores de alta temperatura apresenta a solução para esse problema e beneficia não apenas o meio ambiente, mas também os passageiros, que, segundo o fabricante, "apreciarão o volume extremamente baixo do som do motor".