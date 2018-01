Consumo moderado de álcool durante gravidez não aumenta risco

LONDRES - Beber um ou dois copos de álcool por semana durante a gravidez não aumenta o risco de que o bebê tem problemas de desenvolvimento, de acordo com um estudo realizado pela University College London, que contrasta com a recomendação do Ministério da Saúde britânico que insta as mulheres a não beber durante a gravidez.

A pesquisa, publicada no Journal of Epidemiology & Community Health, analisou a saúde de 11.000 crianças até cinco anos e concluiu que não havia nenhuma evidência de que o álcool pode ser prejudicial durante a gravidez.

No entanto, os investigadores encontraram problemas emocionais e comportamentais em crianças cujas mães bebiam muito.

Até agora, os médicos haviam relacionado o consumo excessivo de álcool com problemas no desenvolvimento do bebê, mas não ficou claro o que aconteceu no caso das mulheres que bebem pouco.

Os pesquisadores acompanharam primeiro o comportamento de crianças de até três anos de idade e depois estendido a sua análise até os cinco anos para evitar qualquer perigo.

"Existe agora fortes evidências que indicam que não há um aumento de dificuldades de desenvolvimento associados ao consumo moderado de álcool durante a gravidez", afirmou Yvonne Kelly, médica da University College London.

No entanto, um porta-voz do Ministério britânico da Saúde disse nesta quarta-feira, 6, que sua recomendação não será alterada para evitar confusão entre as mulheres grávidas.

"Depois de avaliar as evidências disponíveis, não podemos dizer com confiança que beber durante a gravidez é seguro e não irá prejudicar o bebê. Portanto, como medida de precaução, a nossa recomendação para mulheres grávidas e que estejam tentando engravidar é evitar álcool ", disse o porta-voz.