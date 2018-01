Copacabana Palace, Cristo Redentor e Monumento às Bandeiras participam do Outubro Rosa

SÃO PAULO - A campanha Outubro Rosa, lançada na última terça-feira no Rio de Janeiro, vai iluminar prédios e monumentos famosos pelo mundo durante o mês. No Brasil, já participaram, entre outros, o Copacabana Palace, o Cristo Redentor e o Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O objetivo é alertar a população para a atual situação do câncer de mama e a importância da prevenção e de um diagnóstico precoce em mulheres com mais de 40 anos, que devem escolher um dia por ano para fazer a mamografia e outros exames preventivos.

O movimento começou nos Estados Unidos, onde outubro se tornou o mês oficial de prevenção à doença. No País, a campanha é coordenada pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e realizada pelo terceiro ano consecutivo.

A edição de 2010 contou com a presença da estilista venezuelana Carolina Herrera, madrinha do projeto, que se hospedou no Copacabana Palace.

Nesta quarta-feira, o hotel organizou uma palestra sobre o câncer de mama para suas funcionárias (28% têm mais de 40 anos), com a presença da presidente voluntária da Femama, Dra. Maira Caleffi. A gerente geral do Copacabana, Andrea Natal, falou sobre prevenção e combate à doença.

Fotos (na ordem): Sérgio Moraes/Reuters e Evelson de Freitas/AE