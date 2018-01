Cosmonauta e seu filho dão primeiros passos juntos

MOSCOU - O cosmonauta russo Dmitri Kondrátiev, que na sexta-feira, 21, realizou sua primeira caminhada espacial na Estação Espacial Internacional (ISS), celebrou no mesmo dia os primeiros passos de seu filho, Slavik, informou a agência russa, Roscosmos.

"Ao mesmo tempo que Dima (apelido de Dmitri) saia ao espaço, Slavik andou. Ele até então nunca havia andado sozinho, apenas se segurando em algo. E foi assim: a primeira caminhada do pai e os primeiros passos do filho. Esperamos que quando Dima volte, Slavik já saiba correr", disse a esposa do cosmonauta. Slavik, o filho mais novo de Kondrátiev, fez um ano em 28 de dezembro e tem um irmão mais velho, Vladik, de cinco.

Dmitry Kondratyev e Oleg Skripochka realizaram com êxito a primeira caminhada espacial da atual missão da ISS. Durante saída, que durou 5h23m, foram instalados diversos equipamentos na estação espacial.