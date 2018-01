Cosmonautas farão caminhada para ligar módulo à ISS no dia 27

MOSCOU - Os cosmonautas russos Fyodor Yurchikhin e Mikhail Kornienko realizarão na semana que vem uma caminhada para ligar o módulo russo Rassvet à Estação Espacial Internacional (ISS), informou nesta segunda-feira, 19, o Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia.

"A saída para o espaço dos cosmonautas será em 27 de julho. Será realizada a partir do módulo Pirs", afirmou um porta-voz do centro, citado pela agência "Interfax".

A caminhada começará à 0h45 (de Brasília) e deve durar seis horas, nas quais os Yurchikhin e Kornienko deverão conectar as antenas do sistema automático de aproximação e engate Kurs ao módulo científico Rassvet, transportado à plataforma orbital em maio, a bordo da nave americana Atlantis.

"Isso permitirá em um futuro que os acoplamentos nesse módulo das naves pilotadas Soyuz TMA e dos cargueiros Progress M sejam automatizadas", disse o porta-voz.

Os cosmonautas transferirão uma câmera de gravação do porto de acoplamento ativo do Rassvet ao passivo e substituirão outra câmera no módulo Zvezda.

A viagem da semana que vem será a quarta de Yurchikhin ao espaço, depois de ter realizado, em 2007, as três primeiras caminhadas durante seu segundo voo espacial. Já de Kornienko será a primeira.

Yurchikhin realizará outras duas saídas ao espaço em novembro, acompanhado do cosmonauta russo Oleg Skripochka, que chegará à plataforma orbital em outubro.

A atual tripulação do laboratório espacial é integrada pelos russos Yurchikhin, Kornienko e Aleksandr Skvortsov e pelos astronautas americanos Doug Wheelock, Shannon Walker e Tracy Caldwell.