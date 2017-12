CPTM realiza inscrição para mutirão de cirurgia da catarata

Os interessados em participar da 12ª edição do Projeto Mutirão de Cirurgia da Catarata podem se inscrever até 25 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Podem participar do mutirão pessoas com idade acima de 50 anos com problemas de vista.

Nos casos em que a catarata for diagnosticada, os pacientes receberão protocolo com data, horário e local programados para a realização da cirurgia. A coordenação dos procedimentos cirúrgicos é da Cesmo Oftalmologia. A organização do evento estima que 1,2 mil voluntários, entre médicos, enfermeiros e atendentes, participem da ação.

Os interessados podem se inscrever também em outros sete postos de cadastramento (confira abaixo a relação de locais, endereços e horários para inscrição). A organização solicita a apresentação de um documento de identificação no ato de inscrição. Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 2097 6995.

Cerca de cinco mil inscrições e 1,5 mil cirurgias da catarata foram realizadas na última edição do mutirão, realizado em 2009. A expectativa dos organizadores é de que esses índices se repitam neste ano. Nas 11 edições anteriores, o Projeto Mutirão realizou cerca de 15 mil cirurgias de catarata.

Locais de inscrição:

ESTAÇÃO BRÁS DA CPTM - Mezanino cultural. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

SHOPPING ARICANDUVA - Avenida Aricanduva, 5.555 - SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.

POUPATEMPO ITAQUERA - Avenida do Contorno, 60. De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

SÃO MATEUS - ESPAÇO CULTURAL GILSON BARRETO - Avenida Mateo Bei, 2.618 - São Mateus. De segunda a sexta-feira, das 10h às 17 horas.

TATUAPÉ - INSTITUTO SÃO PAULO DE AÇÃO VOLUNTÁRIA - Rua Airi, 114 - Próximo à Estação Metrô Carrão. De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

GUARULHOS (VILA ROSÁRIA) CARTÓRIO DE ESTÁGIOS DA FIG-UNIMESP - Av. São Luiz, 315 - Vila Rosária. De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

GUARULHOS (CENTRO) NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO E PSICOSOCIAL DO 1 º DISTRITO POLICIAL DE GUARULHOS - Av. Monteiro Lobato, 264 - Centro. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.