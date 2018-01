Creche com caso de gripe suína é liberada em Campinas

A secretaria de Saúde de Campinas informou nesta terça-feira, 9, que o resultado dos exames de três casos considerados suspeitos de contaminação por influenza A (H1N1), a gripe suína, deram negativo. Um dos exames diz respeito a uma criança internada no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp no dia 3, e que teve contato com uma mulher contaminada pela gripe suína, monitora da creche onde estava matriculada. A Vigilância Epidemiológica liberou a unidade escolar na manhã desta terça-feira para retomar as atividades.

Os outros dois testes referem-se a Pacientes atendidos no HC no último sábado, 6. Todos receberam alta e voltaram às atividades normais.

A secretaria ainda aguarda o resultado do exame do quarto caso suspeito de influenza A na região: um homem residente em Jaguariúna, que esteve em Detroit (Estados Unidos).

A monitora da creche e um homem de 29 anos, ambos moradores de Vinhedo, foram classificados pelos órgãos de saúde de Campinas como os dois primeiros casos de gripe suína na região. Eles tiveram alta do HC da Unicamp na quarta-feira passada.