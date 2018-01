Creme para câncer de pele pode melhorar aparência de rugas

Um creme usado para tratar lesões pré-cancerosas da pele também reverte sinais de envelhecimento, revelou estudo de cientistas americanos.

Além de remover protuberâncias suspeitas de pele danificada pelo sol, a droga fluorouracil melhora a aparência de rugas, manchas escuras e olheiras.

Pacientes com ceratose actínica pré-cancerosa (manchas que se distinguem do bronzeado por só desaparecer por cirurgia ou tratamento químico) podem esperar, como efeito colateral do tratamento, ter uma pele com aparência mais jovem, de acordo com artigo escrito pelos pesquisadores em Archives of Dermatology.

Os especialistas advertem, contudo, contra o uso da droga para finalidade exclusivamente cosmética, dizendo que ela pode causar forte reação na pele.

O tratamento encoraja o organismo a produzir pele nova saudável ao danificar deliberadamente a camada mais externa da pele, assim como ocorre em peeling químico e tratamento com laser.

Testes

Em testes realizados com 21 voluntários portadores de ceratose actínica e pele danificada por exposição ao sol, os cientistas aplicaram creme com fluorouracil duas vezes ao dia por duas semanas e verificaram uma melhora significativa na pele, com a remoção de manchas pré-cancerosas e a reversão de alguns sinais de lesões causadas pelo sol.

A equipe de cientistas liderada por Dana Sachs, da Escola de Medicina da Universidade de Michigan em Ann Arbor, disse: "Sem dúvida, haverá pacientes que desejam uma terapia como a aplicação de fluorouracil para finalidades cosméticas dado o custo relativamente baixo desta terapia em comparação ao uso de laser."

Sachs acrescentou que ela, "contudo, pode não conseguir o mesmo grau de melhoria" atingido com o tratamento de rugas com laser.

