Cremesp faz alerta aos médicos sobre surto de conjuntivite

SÃO PAULO - O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) emitiu um alerta aos médicos sobre o surto de conjuntivite aguda em São Paulo. Segundo o Cremesp, o surto já atinge mais de 42 mil pessoas em 20 cidades do Estado.

O vírus que tem causado a maioria dos casos de conjuntivite é o Coxsackie A 24 , que é altamente contagioso e tem grande possibilidade de transmissão em locais fechados, como escolas, creches e empresas. Segundo o Cremesp, a transmissão acontece por meio do contato direto com a secreção do olho de uma pessoa infectada e de maneira indireta por meio de contato com superfícies, toalhas, instrumentos ou soluções contaminadas.

O Cremesp destaca que a conjuntivite tem duração média de sete dias. Porém, pode acarretar complicações, como a ulceração da córnea.

O Cremesp alerta que as medidas de higiene e o tratamento adequado da conjuntivite constituem as principais medidas de prevenção. O órgão elaborou 10 dicas para a população. Veja elas:

1) procurar sempre assistência médica quando surgir sinais de conjuntivite;

2) evitar a automedicação;

3) não usar colírios contendo antibióticos, pois a conjuntivite predominante nos surtos atuais é de origem viral;

4) lavar os olhos somente com água mineral, filtrada ou fervida, de preferência gelada;

5) não lavar os olhos com soro fisiológico ou água boricada;

6) lavar frequentemente as mãos;

7) usar somente lenços descartáveis ou gaze;

8) não compartilhar toalhas, maquiagem para os olhos, colírios e outras soluções;

9) trocar constantemente de fronhas;

10) evitar locais aglomerados, quando da ocorrência de surtos.