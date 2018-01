Cresce 1,7% número de brasileiros com hipertensão nos últimos cinco anos

SÃO PAULO - Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 26, pelo Ministério da Saúde aponta que a proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou de 21,6%, em 2006, para 23,3%, em 2010. Já em relação ao ano anterior, o levantamento aponta recuo de 1,1 ponto porcentual. Em 2009, a proporção foi de 24,4%.

Apesar do crescimento registrado nos últimos anos, o ministro Alexandre Padilha avalia que a tendência é de estabilização dos indicadores.

Os dados fazem parte da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), Dia Nacional da Prevenção e Controle da Hipertensão Arterial. Em 2010, foram entrevistados 54.339 adultos, nas 26 capitais e no Distrito Federal.

De acordo com a pesquisa, o diagnóstico de hipertensão é maior em mulheres (25,5%) do que em homens (20,7%). Nos homens, as maiores frequências foram observadas no Distrito Federal (28,8%), Belo Horizonte (25,1%), e Recife (23,6%). Entre mulheres, os maiores percentuais foram constatados no Rio de Janeiro (33,9%), Porto Alegre (29,5%) e João Pessoa (28,7%).

Os dados mostram que metade dos brasileiros com mais de 55 anos de idade tem hipertensão. De acordo com o ministério, quanto mais a população vai envelhecendo, maior o risco de ter a pressão alta, fator que contribui significativamente para o surgimento de doenças cardíacas.

Na faixa acima de 65 anos de idade, 60,2% dos brasileiros têm a doença. A prevalência da hipertensão entre os jovens é bem menor. Na faixa de 18 a 24 anos de idade, somente 8% foram diagnosticados com a doença.

A pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou superior a 14 por 9. A doença é causada pelo aumento na contração das paredes das artérias para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento sobrecarrega órgãos como o coração, os rins e o cérebro. Quem não trata a hipertensão pode ter entupimento de artérias, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarte.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente os medicamentos necessários para o controle da hipertensão arterial. Além disso, os serviços de saúde e as equipes de Saúde da Família estão orientados e capacitados para atuar na prevenção da hipertensão.

(Com Agência Brasil)