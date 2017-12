Cresce 12 vezes o número de pessoas em tratamento de aids no mundo, diz ONU

BRASÍLIA - Os esforços coletivos para a prevenção e o combate ao vírus HIV conseguiram multiplicar em 12 vezes o número de pessoas em tratamento no mundo. O dado é do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), que apresentou nesta sexta-feira, 17, em Nova York, informações gerais sobre o assunto entre os anos de 2001 e 2009. Em 22 países africanos, a queda foi de 25% no total de novas infecções.

O maior número de casos é registrado no Zimbábue, na Costa do Marfim, na Etiópia, na Nigéria, na África do Sul e em Zâmbia. Porém, o Unaids alerta que houve um aumento nas contaminações nos países da Europa Oriental e Ásia Central. Pelos relatos, cresceu também a quantidade de registros de contaminação entre homossexuais que fazem sexo sem proteção.

Segundo as informações apresentadas nesta sexta, 5,2 milhões de pessoas estão em tratamento para o combate ao vírus HIV. Estimativas indicam que, em 2008, 42 mil mulheres morreram por complicações causadas pela aids.

Na próxima segunda-feira, 20, o tema será foco de uma discussão específica na 65ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Para os especialistas, é necessário que as autoridades de cada país revejam a aplicação dos recursos destinados à prevenção e ao tratamento do HIV. De acordo com o Unaids, aumentou o número de jovens que usam preservativos nas relações sexuais, o que contribui na redução do contágio.

O secretário-geral do programa, Michel Sidibé, afirmou que os investimentos para a redução dos casos de transmissão do vírus HIV devem ser feitos em ações que vão desde a saúde reprodutiva até orientações sobre a vida sexual, passando pela assistência na gravidez.