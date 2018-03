Criador da primeira nave tripulada comercial anuncia aposentadoria

Associated Press, AP

O projetista Burt Rutan, que criou o primeiro foguete privado a levar um ser humano ao limiar do espaço, vai se aposentar em 2011.

Rutan, que tem 67 anos, anunciou seus planos nesta quarta-feira, no website da empresa Scaled Composites LLC, que ele mesmo havia fundado em 1982.

Sua saída não é uma completa surpresa. Em 2008, ele já havia abandonado a responsabilidade para administração do cotidiano da empresa, depois de passar por uma cirurgia cardíaca.

Talvez o mais famoso projetista de aviação de sua geração, Rutan atingiu fama mundial em 2004, quando a sua SpaceShipOne ganhou os US$ 10 milhões do Prêmio Ansari X, tornando-se a primeira nave construída exclusivamente com recursos privados a levar um tripulante ao espaço.

Após o feito, Rutan formou parceria com a Virgin Galactic para construir uma frota de naves espaciais comerciais para turismo.

O anúncio do projetista acorre em meio aos testes da SpaceShipTwo. No mês passado, o modelo fez seu primeiro voo solo como planador. mais testes são necessários antes que possa ser lançado ao espaço.

A Virgin diz que a aposentadoria não afeta o projeto.