Criador de dieta popular processa rival que alertou sobre riscos à saúde

Dois dos nutricionistas mais famosos da França estão se enfrentando na Justiça devido às alegações de um deles de que a dieta criada pelo rival pode ser prejudicial à saúde.

Pierre Dukan, autor de livros de sucesso como Dicionário de Dietética e Nutrição e Eu Não Consigo Emagrecer, está processando o nutricionista Jean-Michel Cohen por difamação.

Recentemente Cohen afirmou em uma entrevista que a dieta de Dukan, baseada no consumo de proteína e lançada em 2003, é uma "fantasia" que representa graves riscos à saúde.

Mas Dukan afirma que estar acima do peso é um perigo ainda maior.

Kate Middleton

A dieta de Dukan é usada por celebridades do mundo todo. Carole, mãe de Kate Middleton, que se casou no mês passado com o príncipe William, afirmou que sua filha seguiu as regras do nutricionista para emagrecer antes do casamento.

A dieta não usa a tradicional contagem de calorias e até pede para que os usuários comam o quanto quiserem, mas de uma variedade limitada de alimentos.

Na França, mais de 600 mil cópias do livro Eu Não Consigo Emagrecer foram vendidas, transformando-o em best-seller. Quando foi lançado na Grã-Bretanha, há cerca de um ano, o livro também entrou para a lista dos mais vendidos.

Mas, na entrevista de Cohen a uma revista francesa especializada em saúde, o nutricionista afirma que a dieta de Dukan leva a problemas graves de saúde, entre eles aumento no colesterol, problemas cardiovasculares e câncer de mama.

No processo contra Cohen, os advogados de Dukan pedem o pagamento de 15 mil euros (cerca de R$ 34 mil) em indenização. Mas, caso Dukan não vença o processo e tenha sua imagem afetada, muitos outros milhões de euros, reflexo da popularização de sua dieta, podem estar em jogo.