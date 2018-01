Criança chinesa com transtorno alimentar excreta 20 pregos

A menina Yi Ting, de apenas 18 meses, surpreendeu os médicos que a atenderam num hospital na cidade de Yulin, no norte da China, depois de a menina ter excretado 20 pregos.

Radiografias confirmaram a presença de pregos e alfinetes no estômago da criança.

Como os pais disseram que nunca haviam visto ela colocar nenhum desses objetos na boca, os médicos resolveram fazer um teste com ela.

Eles instalaram uma câmera no quarto do hospital e a deixaram sozinha com dois pregos sobre a mesa.

"Depois de perceber que estava sozinha, ela pegou os pregos e já estava pronta para ingeri-los quando voltamos ao quarto e os tiramos da boca dela", disse o médico Shen Zhijun, do hospital infantil de Yulin.

Os médicos acreditam que a menina sofre de um transtorno conhecido como alotriofagia, caracterizado por um desejo anormal das pessoas por substâncias não comestíveis.

Yi Ting poderia estar sendo levada a ingerir objetos metálicos para compensar possíveis deficiências de minerais.

Suspeitas

Segundo um porta-voz da polícia local, havia uma suspeita inicial de que a menina pudesse estar sendo forçada pelos pais a ingerir os objetos, mas a investigação médica descartou essa possibilidade.

"As meninas não são sempre tão populares quanto os meninos, por causa da política de filho único. Mas os médicos mostraram que não era esse o caso. Contanto que os pais sejam mais cuidadosos no futuro, esperamos que o caso tenha sido resolvido", afirmou o porta-voz.

O pai da menina, Tan, de 38 anos, que é carpinteiro, recebeu uma ordem das autoridades para evitar deixar pregos, porcas e parafusos soltos pela casa, sob a ameaça de ser processado por abuso infantil caso não cumpra a determinação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.