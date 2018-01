Criança morre com suspeita de dengue na BA

Uma criança de 4 anos morreu no último sábado com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital Couto Maia, em Salvador, na Bahia, segundo informações da diretoria do hospital. O menino foi internado no sábado, transferido de uma unidade de saúde, 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, no bairro de Pau Miúdo, em Salvador, já com o diagnóstico de suspeita da doença.

No Estado, foram registrados este ano, segundo o último boletim divulgado no dia 2 de maio, 49 mortes decorrentes da doença. Em toda a Bahia, foram confirmados 462 casos de dengue hemorrágica, com outros 1.233 casos suspeitos. Na Bahia, já foram notificados 66.076 casos da dengue clássica, segundo a Sesab.