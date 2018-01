Criança morre de gripe aviária na Indonésia

JACARTA - As autoridades sanitárias da Indonésia comunicaram nesta segunda-feira, 3, a morte de uma menina de quatro anos devido à gripe aviária, o que eleva para 136 o número de mortos no país pelo vírus H5N1. Moradora da ilha de Sumatra, no noroeste do país, a menina faleceu na quarta-feira no hospital.

Desde então, três moradores da região, de 40, 14 e 8 anos, respectivamente, e que não tiveram contato com a vítima, mas sim com aves, foram internados com febre alta, um dos sintomas da doença.

Os testes laboratoriais das mostras dos três pacientes, que evoluíram positivamente nas últimas horas, confirmaram H5N1.

A menina de quatro anos é a primeira vítima neste ano da doença na Indonésia, país que no ano passado teve 19 casos fatais.