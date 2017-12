Crianças de 6 meses a 2 anos devem tomar 2ª dose da vacina contra gripe

BRASÍLIA - Pais que levaram os filhos com idade entre 6 meses e 2 anos para receber a primeira dose da vacina contra a gripe suína no final de março devem ficar atentos agora para a segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde, as crianças devem retornar aos postos em 30 dias para concluir a imunização.

Até o momento, 40 milhões de pessoas receberam a vacina, sendo que a taxa de adesão para menores de 2 anos é de 96,5%. A pasta alerta que, embora a imunização de crianças já tenha superado a meta prevista (80%), é importante que aquelas que ainda não foram vacinadas sejam levadas aos postos de saúde.

Dados do ministério revelam que, no ano passado, crianças entre 6 meses e 2 anos tiveram a maior taxa de incidência de complicações da doença - 154 casos para cada 100 mil habitantes.

A campanha de vacinação contra a doença foi prorrogada até o dia 7 de maio para todas as etapas que haviam sido convocadas anteriormente: portadores de doenças crônicas, crianças de 6 meses a 2 anos e jovens de 20 a 29 anos.

Atualmente, estão sendo vacinados idosos (com mais de 60 anos) portadores de doenças crônicas. A quinta e última etapa da campanha vai imunizar pessoas de 30 a 39 anos e começa no dia 10 de maio.