Crianças de NY vão receber vacina contra gripe suína

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg disse que vai distribuir vacinas contra a gripe suína, gratuitamente, para estudantes do ensino fundamental. O anúncio, feito nove semanas antes das eleições municipais, ocorre enquanto funcionários de todo o país se preparam para um aumento das infecções por gripe suína quando as escolas voltam às aulas. Bloomberg também está encorajando os moradores da cidade a tomarem a vacina contra o vírus A H1N1 e contra a gripe sazonal.

Para ajudar a rastrear novos casos, a cidade planeja fazer atualizações diárias e semanais em seu novo portal da gripe e informar quais escolas têm cinco ou mais casos da doença. Nova York registrou um dos maiores surtos iniciais de gripe suína na primavera (no hemisfério norte). Várias escolas registraram dezenas de casos da doença. Alguns dos estudantes infectados tinham viajado para o México durante as férias. As informações são da Dow Jones.