Crianças poderão ser cientistas por um dia no Instituto Butantan

SÃO PAULO - O Instituto Butantan preparou uma programação especial que promete aquecer as férias da criançada. As crianças poderão conhecer na prática como funciona um laboratório de pesquisa e como é o dia-a-dia de um biólogo que trabalha com serpentes, aranhas e escorpiões.

Visando aproximar o público do mundo científico, o Museu de Microbiologia abrirá o laboratório entre os dias 19 a 29 de julho das 9h às 16h30. No local, os visitantes poderão saber na prática como funciona um laboratório científico e observar através de microscópios, células animais, vegetais, além de vermes em carnes mal cozidas e microrganismos em água não tratada.

Nos dias 20 e 23 de julho, às 14h, acontece o "Pesquisador por um dia", voltado para crianças a partir de 10 anos. Os visitantes saberão como é o trabalho de campo de um biólogo através de uma visita no Horto Oswaldo Cruz do Instituto Butantan. Durante o passeio, o público será conduzido por uma trilha, conhecendo através de réplicas como é o habitat e o comportamento de diferentes espécies de aranhas e serpentes.

Quem quiser acompanhar sessões gratuitas de contação de estórias poderá visitar o Instituto entre os dias 19 e 24 de julho. A atividade acontece em dois horários: às 10h30 e às 11h30, em frente ao Museu de Rua.

Na atividade "Répteis e Anfíbios em jogo", o público poderá participar de diversos jogos de cartas e tabuleiro. Dentre os jogos estão o "Bicho a Bicho", uma adaptação do "Cara-a-Cara". A atividade é voltada para crianças a partir de cinco anos e acontece nos dias 21 e 24 de julho, das 14h às 16h, em frente ao Museu de Rua.

Todas as quintas-feiras, das 14h30 às 15h30, na frente do serpentário, acontece o projeto de educação ambiental "Mão na cobra só no Butantan". Os visitantes poderão manipular espécies de serpentes não venenosos e conhecer mais sobre os hábitos dos animais. Além disso, o Museu Biológico, onde há um grande acervo de serpentes, aranhas, iguanas e escorpiões, o de Microbiologia e o Histórico ficarão abertos de terça a domingo das 9h às 16h30.

A entrada para os três museus custa R$ 6. Estudantes pagam R$ 2,50. Crianças até sete anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais não pagam. O Butantan fica na Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste da capital.