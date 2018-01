Crianças são internadas com suspeita de contaminação por mercúrio em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Duas meninas de 3 e 5 anos foram internadas na última terça-feira, 29, no Hospital Regional Porto Primavera, em Rosana, no interior de São Paulo, com suspeita de contaminação por mercúrio. O quadro de saúde delas é considerado estável.

Segundo o diretor da Divisão Municipal de Saúde, David Rodrigues, o sangue das crianças foi colhido para a realização de exames que podem confirmar a contaminação. O resultado deve ficar pronto em uma semana. Caso a contaminação seja confirmada, as causas serão investigadas.