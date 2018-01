Crianças têm até sexta para se vacinar contra gripe suína em SP

SÃO PAULO - Termina na próxima sexta-feira no Estado de São Paulo o prazo para que as crianças de 2 a 5 anos incompletos tomem a primeira dose da vacina contra o vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. Mais de 800 mil crianças do grupo foram imunizadas em todo o Estado desde o último dia 25.

De acordo com a Secretaria da Saúde, mais de 19,6 milhões de pessoas já se vacinaram em São Paulo, atingindo a meta de 80%. As crianças de 6 meses a 5 anos e as portadoras de doenças crônicas com idade de até 8 anos precisam retornar aos postos de saúde para tomar a segunda dose e ficar completamente imunizadas. A segunda dose pode ser aplicada 21 dias após a primeira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Grávidas e adultos de 30 a 39 anos também podem procurar os mais de 3,8 mil postos de saúde no Estado para tomar a vacina. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.

A campanha segue orientações da Organização Mundial da Saúde. A vacina é segura e eficaz. A única contra-indicação é para quem tem alergia a ovo de galinha.