Cristo Redentor será iluminado para o Dia de Luta contra aids

A estátua do Cristo Redentor ganha nesta terça-feira, 1, Dia Mundial de Luta contra a Aids, iluminação vermelha especial a partir do anoitecer, que se estenderá até a madrugada. A iniciativa é da Arquidiocese do Rio de Janeiro em parceria com grupos da sociedade civil que trabalham no combate à aids.

Para evitar novos casos de contaminação, a Associação dos Servidores de Hemoterapia do Rio (Asher) promove campanha com a finalidade de garantir mais segurança ao sangue doado no país.

O evento, que acontece na Estação Carioca do metrô, das 8 às 12h, tem o objetivo de informar a população sobre a adoção de um teste mais eficaz na triagem das bolsas de sangue: o NAT (Teste de Ácido Nucléico).