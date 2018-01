Cuba registra a taxa de mortalidade infantil mais baixa de sua história

HAVANA - Cuba terminou 2010 com uma taxa de mortalidade infantil de 4,5 por mil nascidos vivos, a mais baixa da história do país, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 3.

"A taxa atingida não é mais que a confirmação de um colossal esforço de um país pobre e criminalmente bloqueado", ressaltou o jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista.

O impresso assinala também, sem detalhar números regionais, que Cuba alcançou o índice de "nação das Américas com mais baixa mortalidade infantil, indicador internacional que mede a qualidade com que uma sociedade atende e protege as gestantes e os recém-nascidos".

Por região, a taxa mais baixa de mortalidade infantil foi encontrada na província de Villa Clara, no centro do país, com 2,5 por mil nascidos vivos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os registros apontam que, em 2010, nasceram 127.710 cubanos, número que comparado com o ano anterior representa uma diminuição da natalidade de 2.326 crianças. Além disso, indica que as despesas de saúde pública por habitante - que eram de 3,72 pesos (ou US$ 4,08) por pessoa em 1959, em uma nação com 7 milhões - subiu para 576 pesos (ou US$ 622) per capita para os mais de 11,2 milhões de cubanos atualmente.