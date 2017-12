Cubano é premiado por cooperação na luta contra câncer

O oncologista cubano Agustín Lage Dávila foi agraciado nesta segunda-feira, 11, com o Prêmio de Cooperação Internacional em Ciência e Tecnologia entregue pelo Governo chinês por sua colaboração com o país asiático na luta contra o câncer, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Lage, de 60 anos, foi premiado por "ajudar e conduzir o desenvolvimento do primeiro anticorpo monoclonal humanizado elaborado pela China para o tratamento contra o câncer".

O médico, especialista do Instituto de Oncologia e Radiobiologia do Ministério de Saúde Pública cubano, tem uma vasta experiência no tratamento de câncer com este tipo de anticorpos, elaborados com células-tronco.

Lage recebeu o prêmio junto a outros seis cientistas estrangeiros (três americanos, um japonês, um francês e um alemão), em cerimônia solene no Grande Palácio do Povo de Pequim onde esteve presente o presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista, Hu Jintao.

Os prêmios são concedidos anualmente desde 1994 a no máximo dez cientistas estrangeiros por edição, em cerimônia na qual também são entregues prêmios aos melhores pesquisadores chineses do momento.