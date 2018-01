Cuiabá registra queda de 42% dos casos de dengue este ano

SÃO PAULO - A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, registrou uma queda de 42% no número de casos notificados de dengue no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação a 2009, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde divulgados nesta segunda-feira, 24.

O levantamento mostra que Cuiabá apresentou durante o primeiro quadrimestre do ano passado 5.800 casos notificados de dengue. Em 2010, os primeiros quatro meses do ano registraram 3.381 de casos notificados da doença, no comparativo com o mesmo período, entre janeiro e abril.

Segundo a secretaria, anteriormente eram inspecionados 3.450 imóveis em diferentes pontos da cidade, o que impedia a consolidação dos casos e retorno dos agentes de endemia em tempo hábil ao mesmo local. Em média, se gastava 15 dias para se ter o panorama real da situação dos bairros.

Agora são 935 pontos inspecionados e tratados. Essa redefinição atinge os locais de maior incidência do mosquito, o que dificulta a proliferação para outras áreas, de acordo com a secretaria.

Na capital mato-grossense, mais de 20 mutirões educativos já foram promovidos nos bairros. Foram 315.165 imóveis visitados, 1.369.632 depósitos inspecionados e 82.821 depósitos tratados este ano.