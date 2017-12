Cuidados ao sentar e deitar podem prevenir dores e doenças na coluna

SÃO PAULO - Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) mostra que cerca de 80% das pessoas passam muito tempo em frente ao computador e à televisão. Esse comportamento sedentário pode causar vários problemas de saúde, como doenças de coluna.

"Não é recomendável permanecer mais de uma hora sentado. O ideal é que a cada hora, ou a cada duas horas no máximo, a pessoa levante e faça algum alongamento nos braços e nas pernas para ativar a circulação", recomenda o chefe do centro de trauma Rack-Medular do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), Luís Eduardo Carell.

O especialista aponta também que erros e vícios de postura cometidos no dia a dia podem acarretar danos à coluna cervical. "O ideal é que a altura da cadeira possa ser regulada e que o monitor do computador ou da televisão fique próximo da altura dos olhos", orienta Carell.

Além do hábito da boa postura, a prática de caminhadas, alongamentos e atividades esportivas são importantes para a prevenção de dores nas costas e também da osteoporose. Exercícios regulares estimulam ainda a reabsorção do cálcio nos ossos, deixando-os mais resistentes, além de fortalecer músculos e ligamentos.

A orientação básica de Carell é que, ao primeiro sintoma de algum problema na coluna, as pessoas procurem um ortopedista, mesmo que não seja especializado em coluna vertebral. É o médico quem pode orientar, prescrever analgésicos ou anti-inflamatórios e recomendar o tratamento mais adequado para cada caso.

Dicas:

1. Ao sentar-se, apoie os pés no chão para que os joelhos fiquem levemente mais altos que o quadril;

2. Não coloque o telefone entre o pescoço e o ombro. Esse hábito pode provocar dor na coluna cervical e agravar problemas pré-existentes;

3. Ao pegar um objeto no chão, flexione os joelhos e agache-se;

4. Não use sapatos muito altos ou apertados;

5. Mantenha o hábito de se espreguiçar. O alongamento solta as estruturas articulares e musculares;

6. Pratique exercícios. Uma musculatura forte protege e fortalece a coluna, além de prevenir diversas doenças.