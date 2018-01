Cuidados com a pele devem ser redobrados no inverno

SÃO PAULO - Com a chegada do inverno, o tempo mais frio e seco acaba tendo efeitos negativos sobre a pele. A distância maior do Sol neste período pede cuidados mais intensos, uma vez que a hidratação natural do corpo é prejudicada pelas baixas temperaturas.

O frio, o vento e a baixa umidade fazem com que a pele fique mais ressecada e sofra até irritações ou descamações. Rosto, pescoço, colo, braços, mãos e pés são as partes do corpo mais atingidas nesta época do ano, uma vez que são áreas mais expostas.

Para deixar a pele mais saudável e protegê-la no inverno, não é necessária nenhuma fórmula mágica. Segundo o dermatologista Claudio Mutti, da Sociedade Internacional de Medicina Estética, a hidratação é o melhor tratamento. "Beber dois litros de água por dia não é uma regra a ser seguida apenas em dias quentes. Vale ressaltar que a hidratação é feita de dentro para fora, portanto, mesmo sem sede, a água se torna um componente fundamental para a saúde da pele", afirma.

Além da hidratação, recomenda-se usar cremes hidratantes, que servem para todos os tipos de pele, até as oleosas. De acordo com o especialista, o ideal é usá-los após o banho e sempre que lavar o rosto.

As mãos e os lábios também não devem ser esquecidos. Nessas áreas, use cremes à base de hidratante ou protetor solar. "Outra dica é lavar o rosto sempre antes de dormir, pois assim removemos todas as impurezas e poluição acumuladas durante o dia, desobstruindo os poros e deixando a pele respirar melhor", recomenda Mutti.

Seguindo a mesma regra do verão, é importante aplicar protetor solar pela manhã e ao menos uma vez no horário do almoço e à tarde. "O uso desse produto tem que ser constante, mesmo nos dias mais frios ou nublados. Vale lembrar que os raios ultravioleta, mesmo em menor intensidade, podem prejudicar a pele", afirma o dermatologista.

Quanto aos banhos, é recomendável não demorar muito, nem deixar a água quente demais. Segundo Mutti, esse hábito, juntamente com o eventual uso de buchas e esponjas, acaba removendo a camada de gordura que mantém o corpo hidratado. Assim, a pele fica ressecada e com rachaduras.

Outra opção recomendada para esta época do ano são os tratamentos estéticos. "A incidência dos raios UV neste período é baixa, portanto, há menos riscos nos tratamentos, já que a pele não estará tão sensível ao sol. Tratamentos com laser e peelings são as melhores opções para tratar manchas e firmar a pele", diz o médico.