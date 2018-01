Curitiba supera a meta de vacinação contra H1N1 em grupos prioritários

CURITIBA - Curitiba superou as metas de 80% de vacinação contra a influenza A (H1N1) em todos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Eliane Chomatas, a cobertura na cidade entre as crianças de 2 a 5 anos incompletos está perto de 85%. Foram aplicadas 59.150 doses, e a população estimada nessa faixa etária é de 69.636 crianças.

A cobertura geral na capital paranaense é de 123,5%. Esse porcentual ultrapassou o total estimado porque muitas pessoas de municípios vizinhos procuraram um posto de vacinação na cidade para receber a dose.

Desde o dia 8 de março, quando começou a campanha, 1.112.974 de pessoas foram vacinadas em Curitiba.

Em todo o Paraná, até a manhã desta quarta-feira, 9, 5.184.897 de pessoas haviam sido imunizadas, uma cobertura de 98%. O menor índice de imunização está entre as crianças de 2 a 5 anos incompletos, que é de 31% até agora.

Foram vacinadas em todo o Estado 142.309 meninos e meninas, de uma população de 468 mil. A meta entre as gestantes já foi superada, com a imunização de 115.129 mulheres, 81% do total previsto.