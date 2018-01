Damon Albarn, ex-Blur, compõe ópera sobre alquimista do século XVI

LONDRES - O músico britânico Damon Albarn, ex-vocalista do Blur e fundador da banda virtual Gorillaz, apresentará em 2012, na English National Opera (ENO) de Londres, "Doctor Dee", uma montagem sobre John Dee, alquimista e astrônomo inglês do século XVI, segundo anúncio feito nesta terça-feira pela instituição.

A ópera de Albarn, a segunda composta pelo artista, conta a história de John Dee (1527-1608/9), um matemático, astrônomo, astrólogo e ocultista inglês que foi também assessor da rainha Elizabeth I, e que dedicou grande parte de sua vida ao estudo da alquimia.

A composição de Albarn, que terá uma "premiere" no próximo mês de julho durante o Festival Internacional de Manchester, será um dos carros-chefes da programação da ENO para 2012, junto com "The death of Klinghoffer", obra de Tom Morris sobre um judeu americano morto por terroristas palestinos que sequestraram o cruzeiro no qual viajava com sua esposa.

A primeira ópera de Albarn, "Monkey: journey to the west", baseada em um romance chinês do século XVI, estreou na Royal Opera House em 2008.

No total, a ENO, que apresenta suas produções no teatro Coliseum no centro de Londres, estreará 11 montagens na temporada 2011/12. Outras obras propostas para os próximos meses são "The passanger", sobre o Holocausto, e "Calígula", do compositor alemão contemporâneo Detlev Glanert, sobre o imperador romano e sua natureza destrutiva.