'De vez em quando é bom estar certo', diz Higgs

Peter Higgs, o cientista britânico que havia previsto a existência de uma partícula que é fundamental para a formação do universo - e que possivelmente foi descoberta recentemente, disse nesta sexta-feira, 6, que "é bom estar certo de vez em quando".

Higgs concedeu uma entrevista coletiva na Universidade de Edimburgo, na Escócia, dois dias depois de o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern) anunciar em Genebra a descoberta de uma partícula que poderia ser o tão buscado bóson de Higgs, considerada a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio foi feito quase 50 anos depois de o britânico ter publicado, em 1964, seu primeiro trabalho sobre o hipotético bóson. "É muito bom ter razão de vez em quando. Esperamos por muito tempo por isso", disse Higgs, agora com 83 anos.

A descoberta deve render-lhe o prêmio Nobel da Física, avaliam analistas, mas Higgs mostrou-se modesto e comentou as afirmações com humor. "Não sei, não tenho amigos no comitê Nobel", brincou ele quando questionado sobre o título. "O único problema agora vai ser evitar a imprensa", concluiu com ironia o cientista.