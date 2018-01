Decretada emergência em sete cidades da BA devido à dengue

Por causa do grande avanço da dengue na Bahia este ano - o número de casos notificados até a terceira semana de fevereiro, 11.570, é 248% maior que no mesmo período do ano passado -, o governo do Estado decidiu decretar situação de emergência em sete municípios. Cinco deles (Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Jequié e Porto Seguro) estão localizados no sul do Estado, região considerada mais crítica no avanço da doença. Cerca de 70% das notificações vêm das cinco cidades. As outras duas, Irecê e Jacobina, ficam na porção central da Bahia. Veja também: Há risco de surto de dengue em quatro Estados, diz Temporão Balanço indica queda de 40% nos casos de dengue do País Casos de dengue caem pela metade na capital paulista Bahia registra 23ª morte com suspeita de dengue Bahia registra 5 mil novos casos de dengue em 2 semanas Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e estabelece que a situação de emergência tem validade de 180 dias - período no qual a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), junto com a Coordenação de Defesa Civil do Estado (Cordec), vai intervir nos serviços de atendimento a pessoas com suspeita de dengue nos hospitais públicos dos municípios. O decreto também convoca "os órgãos que compõem o sistema de defesa civil do Estado para atuarem no combate à doença". Até o momento, a Bahia registra 11 mortes causadas pela doença. Outros 12 casos estão sendo investigados.