Defesa recorre e pede novo habeas para Abdelmassih no STJ

O Superior Tribunal de Justiça recebeu na manhã desta quinta-feira, 20, o pedido de habeas-corpus do médico Roger Abdelmassih. O pedido, para que ele espere julgamento em liberdade, ainda não teve relator designado.

De acordo com o STJ, o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Núcleo São Paulo, denunciou o médico pelos crimes de estupro praticados contra 56 mulheres, a maioria ex-pacientes, baseando-se nas provas colhidas em inquérito policial instaurado no ano passado.

A denúncia foi aceita na última semana pelo juiz Bruno Paes Stranforini, da 16ª Vara Criminal da Capital, ocasião em que também decretou a prisão preventiva do médico, que se encontra preso no 40º Distrito Policial, em Vila Santa Maria, na capital paulista, desde 17 de agosto.

Como o relator do habeas-corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar, a defesa do médico tenta no STJ obter a liberdade de Abdelmassih.