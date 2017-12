Dengue, chikungunya e zika seguem em desaceleração no Rio

RIO - O número de casos suspeitos de dengue no Estado do Rio de Janeiro no período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2016 foi de 53.590, com quatro mortes confirmadas, divulgou nesta sexta-feira, 6, a Secretaria Estadual de Saúde. Até a divulgação do dia 23 de abril, as notificações somavam 49.150. O número de óbitos não se alterou. No mesmo período de 2015, foram 32.567 registros de casos suspeitos; no ano inteiro de 2015, 71.791, com 23 mortos.

Segundo a secretaria, a análise semana a semana revela que a transmissão da doença vem se desacelerando no Estado. O mesmo vale para a chikungunya: até 29 de abril, foram notificados 2.098 casos suspeitos no Estado. Destes, 908 se confirmaram, e duas pessoas morreram. Os outros casos ainda estão sendo investigados. A desaceleração vale também para a zika: de 1º de janeiro a 29 de abril, notificaram-se 37.820 casos suspeitos do vírus.

As notificações foram compiladas pela Secretaria de Estado de Saúde com base em números dos municípios de todo o Estado.