Dengue coloca 29 distritos de São Paulo em alerta

A coordenadora do Programa Municipal de Combate e Controle de Dengue, Bronislawa de Castro, explica que a divulgação do índice serve como um norte para as ações do poder público, mas todo o município está recebendo atenção. As três regiões com maior risco neste ano, por exemplo, tiveram de um a cinco casos registrados no ano passado.

"Nas regiões de alto risco, imóveis são visitados em regime de mutirão para retirar criadouros e há instalação de telas de vedação nas caixas d?água e reforço de operações de limpeza", afirma a coordenadora. Bronislawa explica que as ações devem diminuir a densidade larvária, minimizando o risco da doença. A técnica lembra que a população pode telefonar para o número 156 para denunciar focos do mosquito.

De acordo com o médico epidemiologista da Santa Casa de São Paulo, José Castro de Morais, é difícil diagnosticar o local exato onde as pessoas foram picadas pelo inseto. "O paciente pode estar de passagem por Pirituba, por exemplo, ser picado e registrar o caso no hospital de outro local", explica. "O perigo maior é para as pessoas que moram na região de risco e estão expostas ao mosquito."

Para identificar locais com maior risco de surto da doença, o governo do Estado usa um outro indicador, chamado índice de Breteau - quando ele fica acima de 1 quer dizer que foram localizadas larvas do mosquito em um imóvel a cada cem analisados. Cidades como Potim e Guarujá, e bairros paulistanos como Vila Sônia, apresentam o índice superior a 1 e são alvos de campanhas e ações de controle da Secretaria da Saúde.

Locais mais afetados

Há risco de surto da doença em Jaraguá, Perus e Pirituba, na zona norte. Os distritos em estado de alerta são: Anhanguera, Brasilândia, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã, Mandaqui, Santana, São Domingos, Tremembé, Vila Maria, Vila Medeiros (zona norte); Artur Alvim, Carrão, Cidade Líder, Ermelino Matarazzo, Itaquera, Lajeado, São Miguel, Vila Jacuí (zona leste); Campo Grande, Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Socorro (zona sul); Alto de Pinheiros, Butantã, Itaim Bibi, Morumbi (zona oeste); Bela Vista (centro). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.