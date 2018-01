Dengue coloca onze municípios do Paraná em estado de alerta

Onze municípios do Paraná estão em alerta para a infestação do mosquito da dengue, segundo levantamento da Secretaria da Saúde Estadual, divulgado nesta semana. O Levantamento Rápido de Índice de Infestação de Aedes Aegypti no Paraná (Liraa) é feito para fornecer dados em tempo hábil para fortalecer as ações de combate ao mosquito da dengue.

Veja também:

Cuiabá tem 40 bairros sob risco de surto de dengue

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itabuna (BA) tem Carnaval cancelado devido a surto de dengue

Ações simples reduziriam mortes por dengue, diz médico

O levantamento foi realizado entre os meses de outubro e novembro com 20 municípios do Paraná, sendo que um apresentou risco eminente, 11 estão em alerta, e cinco têm índices satisfatórios. Outros três não informaram os dados até o momento.

Entre os municípios analisados, 70% apresentam índice de infestação predial entre 1% e 3,9%. São considerados municípios de médio risco. São eles, Foz do Iguaçu, Cascavel, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Cambé, Londrina, Guairá, Campo Mourão, Cianorte e Santa Helena.

Já o município de Paiçandu registrou índice de infestação predial superior a 4%. Dos 20 municípios analisados, apenas cinco apresentaram índices satisfatórios. São eles: Curitiba, Umuarama, Toledo, Mandaguari e Marialva.

No Paraná, este método é aplicado desde 2003 e prevê a divisão dos municípios analisados em extratos, cada um contendo entre 8 mil e 12,5 mil imóveis com características semelhantes, sendo que pelo menos 450 imóveis devem ser visitados pelos agentes de endemias.

Os locais onde menos de 1% dos imóveis apresentam infestação por larvas do mosquito Aedes Aegypti são considerados de baixo risco, embora casos isolados possam existir. Já os extratos com índices 1% a 3,9% de infestação estão em situação de alerta e extratos com índice superior a 4% apresentam risco de epidemia de dengue. As informações são da Agência Estadual de Notícias.