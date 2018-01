Dengue pode ser causa de mais de 60 mortes no interior de São Paulo

SOROCABA - Subiu para oito o número de mortes com diagnóstico de dengue em Sorocaba, conforme boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 4, pela Secretaria de Saúde do município. Agora chegam a 60 os casos suspeitos de dengue, este ano, no Estado de São Paulo.

Dos óbitos em Sorocaba, cinco já foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz. O número de doentes mais que dobrou em uma semana na cidade, passando de 4.030 para 8.693. A prefeitura anunciou a instalação de uma nova estrutura num galpão, com 30 leitos, para atendimento exclusivo a pessoas com sintomas.

Os números de óbitos relacionados à dengue não param de subir no interior. Em Marília, o número de mortes suspeitas chegou a 18, mas a maioria aguarda exames. Apenas quatro óbitos têm confirmação oficial. Guararapes, com seis óbitos sob investigação, e Penápolis, com cinco, também estão em situação de emergência. Em Araras, foi confirmada a primeira morte na terça-feira. Um novo caso está sendo investigado em Araraquara, já que o paciente morreu com sintomas de dengue.

Para enfrentar o avanço da doença, a Secretaria da Saúde do Estado enviou 100 agentes da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e equipamentos para 28 cidades em que a doença atingiu nível epidêmico.