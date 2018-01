Dengue provoca estado de emergência em cidade do sul baiano

A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, decretou nesta quinta-feira, 26, preventivamente, estado de emergência na cidade de Eunápolis, no sul do Estado, por conta do aumento de casos da dengue no município.

Até a segunda semana de março, foram notificados 26.597 casos de dengue em todo o Estado, um avanço de 291% com relação ao mesmo período de 2008. Também foram registradas 535 suspeitas das formas graves da doença (das quais 184 confirmadas). Ao menos 28 pessoas já morreram por causa da doenã na Bahia. Há outros 29 casos sendo investigados.