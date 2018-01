Dentistas podem ser culpados por contaminação em SP

Consultórios de dentistas podem ser responsabilizados pelo descarte de mercúrio metálico em um terreno baldio do distrito de Primavera, em Rosana (SP).

Pelo menos 60 pessoas foram contaminadas, sendo 12 em estado grave. Entre o grupo de 12 vítimas, de até 13 anos, estão seis crianças que, no fim de junho, brincavam no terreno e encontraram uma cesta com 15 frascos da substância usada em odontologia. Os menores levaram um tubinho de mercúrio para a escola onde estudam e outros seis alunos também se contaminaram ao manusear o produto por curiosidade.

A área do terreno onde o mercúrio foi encontrado foi interditada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que também interditou as casas onde as famílias das 12 crianças moravam. As famílias agora moram em residências providenciadas pela prefeitura, que registrou boletim de ocorrência na delegacia local. "Não sabemos quem jogou o mercúrio, a polícia vai investigar e o responsável deveria ser preso", afirmou o enfermeiro David Rodrigues, de 48 anos, secretário municipal de Saúde.

Ele, porém, não acusa diretamente as clínicas odontológicas: "Pode ser procedente (o mercúrio) de consultórios de dentistas, há várias clínicas odontológicas na cidade", disse, lembrando que também foram encontradas próteses dentárias entre os frascos. Duas meninas, de 2 e 3 anos, viajaram para Campinas, onde fizeram tratamento. "Elas já voltaram para Primavera e estão bem", disse o secretário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As meninas tiveram problemas de saúde, como diarreia e sangramento das gengivas. As outras vítimas estão sendo observadas. O secretário negou que a prefeitura seja dona do terreno. "É um terreno baldio com plantação de eucaliptos, ainda não sabemos quem é o dono. Sempre tem invasão", completou, descartando a participação do MST (Movimento dos Sem-Terra) nas ocupações da área. Porém, o terreno baldio fica perto de outro onde a prefeitura deposita entulho.