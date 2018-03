Depois de morte de turista, Suíça faz apelo por vacinação

GENEBRA - A morte de um suíço de febre amarela depois de ter viajado ao Brasil leva o governo do país europeu a elevar seu alerta sobre a situação no País. A informação foi confirmada pelo Escritório Federal de Saúde Pública, em Berna, que apela agora a todos os turistas que tenham planos de ir ao Brasil que sejam vacinados antes de embarcar.

+Morte por suposta reação à vacina foi causada pela febre amarela

As autoridades suíças não deram detalhes do local para onde o turista viajou nem seu nome, mas indicou que, ao retornar da viagem, foi internado e diagnosticado com febre amarela.

O Estado apurou que a vítima, de 44 anos, não se vacinou antes da viagem que faria à Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Em fevereiro, ele foi internado na UTI de um hospital de Zurique e, no dia 28 de fevereiro, não sobreviveu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Após morte de macaco, Prefeitura expande vacinação para Itaim Bibi e Morumbi

Em um alerta, Berna insistiu que o caso revela a importância da vacinação, já que 15% dos contaminados poderiam não sobreviver.

"A vacinação contra a febre amarela é expressamente recomendada para a maior parte das regiões do Brasil", afirmou Berna, que também sugere uma proteção contra mosquitos. Aos turistas que não estejam vacinados, o governo pede que passem por exames ao retornar do Brasil.

De acordo com os suíços, entre julho de 2017 e fevereiro de 2017, 723 casos de febre amarela foram confirmados no Brasil, dos quais 237 não sobreviveram.

+ Teste que detecta febre amarela em 20 minutos será oferecido pelo SUS

As autoridades da Suíça indicam ainda que o número de casos de estrangeiros contaminados aumentou nas últimas semanas. Além do suíço, três chilenos, três argentinos e um romeno também foram confirmados com a doença.

"O aumento exponencial de casos humanos e animais constatados entre janeiro e fevereiro de 2018 ocorre, provavelmente, devido ao fato de que a circulação do vírus na região persiste e que ela é esperada em novas regiões, entre elas centros urbanos de grandes cidades", disseram as autoridades suíças.