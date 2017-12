Depois de RJ e SP, RS adia aulas por causa da gripe suína

O Rio Grande do Sul vai adiar o retorno às aulas na rede de ensino no Estado por causa da gripe suína. Rio de Janeiro e São Paulo também adiaram o retorno dos alunos às escolas por causa do vírus A (H1N1). Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul confirmou o adiamento.

De acordo com a secretaria, as aulas devem ser adiadas por 14 dias e recomeçar no próximo dia 17 de agosto. O governo do Estado também recomenda que o retorno dos alunos também seja acompanhado pelas escolas municipais, privadas e Universidades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para acompanhar o desenvolvimento da epidemia, o governo do Estado criou um Comitê Estadual para o acompanhamento da doença. Dele participam órgãos governamentais, não governamentais, municípios, profissionais da saúde, Universidades e diversas secretarias do Estado.

Também foi criado um Posto de Comando para esse acompanhamento onde, com a coordenação da Secretaria da Saúde e da Defesa Civil, está agilizando um fluxo diário de informações que norteiam as decisões.