Deputado do PSB é o 1º caso de gripe suína entre parlamentares

O deputado Capitão Assumção (PSB-ES) é o primeiro caso confirmado de suína entre os parlamentares. Na Casa, há a suspeita de que outros dois parlamentares também tenham sido infectados pela nova gripe, segundo a assessoria de imprensa da Câmara.

Assumção, que confirmou o diagnóstico na terça-feira, 11, já foi medicado e está em isolamento em um hotel, em Vitória (ES). O deputado é casado e sua esposa, grávida de 38 semanas, também manifestou sintomas da gripe, como tosse. Segundo a assessoria do parlamentar, o filho de 3 anos do casal também está com suspeita de contaminação de gripe suína e tem febre, um dos sintomas da doença.

Desde a semana passada, a Câmara dos Deputados vem adotando medidas para evitar a proliferação do vírus. Na última sexta-feira, 7, foram instalados os primeiros equipamentos com álcool em gel para assepsia das mãos. Além disso, desde segunda-feira, 10, os servidores da área de relações públicas da Casa orientam os visitantes e servidores sobre os cuidados para evitar o contágio. O posto médico também presta orientações sobre as forma de prevenção à gripe suína.

Já o Senado decidiu suspender o acesso de visitantes às dependências da instituição por causa da primeira morte provocada por gripe suína no Distrito Federal. O programa "Tour pelo Senado" foi suspenso por tempo indeterminado. Na terça-feira seguranças do Senado ficaram de prontidão nos acessos à Casa, impedindo a entrada de pessoas que não estivessem devidamente credenciadas e autorizadas.

Preocupado com o crescimento do número de pessoas infectadas e mortes causadas pela gripe suína, o deputado Wilson Picler (PDT-PR) anunciou que vai lançar, ainda nesta semana, a campanha Cumprimento Saudável. A ideia é que as pessoas se cumprimentem sem o tradicional aperto de mão, apenas por meio de referências ou tapinhas nas costas.