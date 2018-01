Deputado europeu pede abertura de arquivos da UE sobre óvnis

Associated Press

Um legislador da União Europeia (UE) pediu que os países-membros abram seus arquivos secretos sobre objetos voadores não identificados, afirmando que as pessoas precisam saber sobre encontros com alienígenas.

O italiano Mario Borghezio, membro do Parlamento Europeu, disse que a UE precisa de um "Arquivo X", onde qualquer um possa buscar informação sobre óvnis, incluindo os dados reunidos por fontes militares.

Borghezio disse que os governos europeus deveriam parar com o que chamou de "acobertamento sistemático".

A abertura de arquivos não é algo sem precedentes: no ano passado, o Reino Unido trouxe a público 4.000 páginas sobre 800 supostos encontros com extraterrestres, registrados durante as décadas de 80 e 90.

E, nos últimos três anos, o Ministério da Defesa britânico vem liberando gradualmente seus arquivos até então considerados secretos sobre o assunto.

Borghezio disse ainda que seria essencial haver um centro científico para pesquisar óvnis.

Ele busca apoio de outros parlamentares da assembleia de 736 membros para um abaixoassinado cobrando ação dos governos. Até agora, obteve 18 assinaturas.