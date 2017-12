Descartada hipótese de segunda morte por gripe suína

A Secretaria Municipal de Saúde de São Borja, no Rio Grande do Sul, descartou, nesta terça-feira, 7, que a morte do caminhoneiro de 39 anos, ocorrida no sábado, 4, tenha sido provocada pela gripe A (H1N1), a gripe suína.

O caminhoneiro havia retornado de uma viagem à Argentina, na semana passada, quando apresentou alguns sintomas semelhantes aos da nova gripe.

Ele foi internado no Hospital Ivan Goulart, no município de São Borja, onde faleceu, segundo a secretaria de saúde da região, de pneumonia e gripe comum.

A primeira morte causada pela gripe A (H1N1) também foi de um caminhoneiro, no mesmo Estado.