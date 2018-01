Descoberta estátua do faraó Amenhotep III, avô de Tutancamôn em Luxor

Cairo - Uma grande estátua do faraó Amenhotep III (1352-1390 a.C.), pai de Aquenaton e avô de Tutancâmon, foi descoberta durante escavações em um templo funerário deste monarca em Luxor, no sul do Egito.

O Ministério de Estado para as Antiguidades anunciou nesta terça-feira em comunicado que uma delegação de arqueólogos egípcios e europeus localizou uma estátua na margem ocidental de Luxor.

A peça representa o rei sentado e vestido, com coroa e barba reais.

Os arqueólogos encontraram o corpo do faraó separado de sua cabeça em um dos corredores do templo, que foi destruído por um terremoto no período romano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma região foram descobertas 160 peças que compõem um quadro compacto de nove metros de altura.

Este quadro tem 25 linhas de um texto escrito em hieróglifo e contém os nomes de templos construídos pelo faraó Amenhotep III.