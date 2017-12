Descoberta forma mais rápida de transformar pele em células-tronco

Pesquisadores encontraram um meio surpreendentemente rápido e aparentemente seguro de transformar células ordinárias da pele em células-tronco e células musculares.

Cientistas descobrem meio de reprogramar células do coração

Eles afirmaram, nesta quinta-feira, 30, que o método pode oferecer uma forma de produzir tecidos numa nova ciência chamada medicina regenerativa, que um dia talvez possa levar a novas formas de curar feridas ou mesmo substituir órgãos.

Descrevendo o avanço no periódico Cell Stem Cell, o pesquisador Derrick Rossi, da Faculdade de Medicina de Harvard, e colegas dizem ter trabalhado em novas formas de produzir células-tronco de pluripotência induzida, ou células iPS.

Essas células se parecem muito com as células-tronco embrionárias, que são capazes de se transformar em qualquer tecido do corpo.

São necessários apenas 3 ou 4 genes para fazer o relógio voltar para trás e levar células da pele se comportarem como células embrionárias. Mas a maior parte dos meios para se obter isso envolve usar um vírus para carregar os genes até o DNA da célula, e essas técnicas podem acarretar outros problemas, como tumores.

Rossi e colegas tentaram um novo método, usando RNA, a molécula que executa as instruções do DNA.

Para surpresa dos pesquisadores, o RNA que obedece aos quatro "genes de célula-tronco" trabalhou para transformar células da pele em células iPS.