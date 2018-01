Descoberta molécula que ativa destruição do câncer de pele

Pesquisadores espanhóis identificaram um composto sintético capaz de desencadear a autodestruição em massa de células de melanoma, o que abre as portas para a fabricação de novos medicamentos para combater o tumor de pele.

Trata-se de uma molécula sintética que ativa dois programas de morte celular: a apoptose e a autofagia.

A apoptose é uma modalidade específica de morte celular, ligada ao controle do desenvolvimento e do crescimento, enquanto a autofagia é um processo pelo qual as células são digeridas.

O grupo de cientistas do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas (CNIO, na sigla em espanhol), dirigido por María Soengas, tinha conseguido, em pesquisas anteriores, encontrar os compostos capazes de ativar a apoptose em células de melanoma, mas estes medicamentos tinham sérios efeitos colaterais ou não eram suficientemente potentes contra a metástase.

"O interessante" deste estudo, publicado no último número da revista científica Cancer Cell, é ter descoberto o modo pelo qual se ativam simultaneamente os dois processos de morte celular, segundo María, que especificou que, até o momento, os medicamentos só eram capazes de ativar um destes processos e não os dois ao mesmo tempo.

"Vimos que com ratos é efetivo, agora temos que melhorar a administração e a eficácia", afirmou.