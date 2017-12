Descobertas duas novas espécies de dinossauros com chifres nos EUA

Duas novas espécie de dinossauros com chifres foram encontradas no sul do Estado americano de Utah. Os gigantes herbívoros eram habitantes do "continente perdido" de Laramídia, formado quando o mar inundou a região central da América do Norte, isolando as partes leste e oeste do continente por milhões de anos durante o Período Cretáceo.

Os dinossauros recém-descobertos, parentes próximos do famoso triceratops, foram anunciados nesta quarta-feira, 22, na revista científica online PLoS ONE.

O estudo, financiado em grande parte pela Fundação Nacional de Ciência e pela Agência de Gerenciamento de Terras, foi liderado por Scott Sampson e Mark Loewen, do Museu de História Natural de Utah (UMNH) e do Departamento de Geologia e Geofísica da Universidade de Utah.

O maior dos dois novos dinossauros, com um crânio de 2,3 metros de comprimento, é o Utahceratops gettyi. A primeira parte do nome combina o estado de origem com "ceratops", palavra grega para "cara com chifres". A segunda parte do nome homenageia Mike Getty, gerente de coleções de paleontologia do Museu de História Natural de Utah e descobridor do animal.

Além de um grande chifre sobre o nariz, o Utahceratops tem chifres curtos e achatados, projetados para o lado e não para cima - muito mais parecidos com os chifres do bisão moderno do que com os dos triceratops ou de outras espécies de ceratops. Mark Loewen, um dos autores do artigo, comparou o Utahceratops com "um rinoceronte gigante com uma cabeça anormal".

A segunda nova espécie descoberta é o Kosmoceratops richardsoni. A primeira parte do nome se refere ao cosmos, palavra latina para "ornamentada", e ceratops, "cara com chifres". A última parte do nome homenageia Scott Richardson, voluntário que descobriu dois crânios desse animal.

O Kosmoceratops tinha 15 chifres, muito mais longos e mais pontiagudos que os do Utahceratops. O Kosmoceratops tinha um chifre em cima do nariz, um sobre cada olho, um na ponta de cada osso zigomático (na bochecha), e dez em toda a margem posterior da borda óssea, o que o torna o dinossauro com a cabeça mais ornamentada já conhecida.

Scott Sampson, principal autor do estudo, afirmou que "o Kosmoceratops é um dos animais mais incríveis já conhecido, com um crânio bem decorado com uma série de sinos e apitos ósseos."

Apesar de muita especulação sobre a função dos chifres para afastar predadores ou controlar a temperatura corporal, a ideia dominante é que esses recursos funcionavam para aumentar o sucesso reprodutivo.

Os dinossauros foram descobertos no Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, que abrange 1,9 milhão de hectares no deserto de Utah, região centro-oeste dos Estados Unidos.