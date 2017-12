Descoberto camarote de teatro no palácio de inverno de Herodes

Associated Press, AP

Arqueólogos israelenses encontraram um camarote de teatro luxuoso num auditório de 400 lugares no palácio de inverno do rei Herodes, no deserto da Judeia.

Arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém dizem que o aposento é mais uma prova do famoso gosto do rei por extravagâncias.

Herodes era o governante imposto à Terra Santa durante a ocupação romana, de 34 a 4 a.C.. Ele é conhecido pelas extensas obras que executou na região.

O arqueólogo Ehud Netzer disse que Herodes encomendou a artistas romanos a decoração do teatro, enfeitado com afrescos e relevos de gesso por volta de 15 a.C..

As partes mais elevadas apresentam pinturas de janelas mostrando rios e uma paisagem marinha com um grande veleiro.