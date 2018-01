Descoberto mais antigo exemplo de escrita em Jerusalém

Associated Press

Eliat Mazar apresenta o fragmento descoberto em Jerusalém. Baz Ratner/Reuters

Arqueólogos afirmam que um pedaço de cerâmica recém-descoberto, do século 14 a.C., é o Amis antigo exemplo de escrita já encontrado na cidade de Jerusalém.

O diretor da escavação, Eliat Mazar, da Universidade Hebraica, disse que o fragmento de 8 centímetros de comprimento traz uma antiga forma de escrita conhecida como cuneiforme acádio.

O fragmento contém um trecho de texto com as palavras" você", "eles" e "depois". Ele antecede o exemplo mais antigo conhecido até então em 600 anos, e data de cerca de quatro séculos antes do período quando, segundo a Bíblia, existiu o reino de Davi.