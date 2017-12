Descoberto na Espanha dinossauro com corcunda e supostas penas Cientistas espanhóis descobriram os fósseis de um dinossauro que viveu há cerca de 130 milhões de anos com duas peculiaridades: tinha corcunda e saliências no osso do antebraço, o que pode indicar a existência de penas, publicou nesta quinta-feira a revista Nature.